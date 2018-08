Tirol: Heftige Unwetter und Starkregen führen zu Murenabgängen

Unwetter zogen über den Bezirk Landeck hinweg. Am stärksten betroffen waren die Orte Pettneu am Arlberg und die Fraktion Schnann. Die ÖBB-Strecke zwischen Landeck-Zams und St. Anton am Arlberg musste gesperrt werden.