Spielzeughubschrauber landet in Grazer Gefängnishof

Im Hof der Justizanstalt Graz-Jakomini ist am Mittwoch ein Spielzeughubschrauber gefunden worden, berichtete die "Kronen Zeitung" in ihrer Donnerstagausgabe. Nach Angaben des Pressesprechers Manfred Ulrich befand sich auf dem Fluggerät keine Kamera, auch ein Transport von Waren wäre damit nicht möglich gewesen, hieß es am Donnerstag.

Der ferngesteuerte Kinderhelikopter dürfte abgestürzt sein, weil die Funkverbindung abgerissen ist. Dass sich - wie die Zeitung berichtete - eine HD-Kamera auf dem Hubschrauber befunden habe, sei nicht richtig, betonte Ulrich. Auch ein Transport von verbotenen Waren wie Waffen oder Suchtgift wäre damit nicht möglich gewesen: "Wenn nur fünf Deka da dranhängen, stürzt der Hubschrauber schon ab", erklärte Ulrich.

Fluchtplan in Graz-Karlau?

Die "Kronen Zeitung" beschrieb noch einen zweiten Gefängnis-Vorfall, diesmal in der Justizanstalt Graz-Karlau. Dort sollen zwei Häftlinge einen spektakulären Fluchtplan unter Einsatz eines Kranes geplant haben. Einer der beiden ist ein verurteilter Räuber, Mitglied der so genannten Pink-Panther-Juwelenbande, der zweite ebenfalls Räuber und auch Geiselnehmer. Es habe Gerüchte gegeben, dass die beiden flüchten wollten, bestätigte Anstaltsleiter Josef Mock, man habe die beiden Zellengenossen auch vorsichtshalber getrennt: "Aber es war in Wirklichkeit nichts, diesen Kran gibt es gar nicht", betonte Mock.

(APA)