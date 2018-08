Zwölfjähriger reanimiert Nachbarn

In Niederösterreich hat ein Zwölfjähriger seinen Nachbarn erfolgreich primär reanimiert. Der Mann, der bei Arbeiten am Haus der Eltern des Buben geholfen hatte, war plötzlich zusammengebrochen, teilte das Rote Kreuz Niederösterreich mit. Der Retter ist Mitglied der Jugend des Roten Kreuzes in Bruck a.d. Leitha.

"Die Frage, ob ich helfen soll, hat sich mir überhaupt nicht gestellt", erzählte der zwölfjährige Elijah. Er machte laut einer Aussendung einen Notfall-Check und stellt fest, dass der Nachbar einen Herz-Kreislaufstillstand hatte. "Meine Schwester hat den Notruf gewählt, während ich sofort mit der Herzdruckmassage begonnen habe."

"Der junge Mann hat vorbildlich reagiert. Besser hätte man es nicht machen können", sagte Wolfgang Pirk vom Roten Kreuz in Hainburg. "Schnell und richtig zu handeln - da können sich viele Erwachsene wahrlich ein Beispiel nehmen." Der Patient wurde von "Christophorus 9" in ein Krankenhaus geflogen.

(APA)