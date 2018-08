Fall Georg: Genügend Geld für schwerkranken Buben gesammelt

Für einen schwerkranken Buben aus der Steiermark, dessen Fall zuletzt für Aufregung gesorgt hatte, gibt es gute Nachrichten. Der steirische Spitalserhalter und das Grazer Landesgericht hatten dem Buben, der an einer seltenen Muskelkrankheit leidet, die Behandlung mit einem lebensrettenden Medikament verweigert. Nachdem die Anwältin des Zwölfjährigen die Behandlung auch gerichtlich nicht erzwingen konnte, gab es mehrere Spendenaufrufe. Nun wurde genug Geld gesammelt, wie Anwältin Karin Prutsch am Freitag in einem YouTube-Video mitteilt. Die Behandlung könne nun beginnen, Georg werde überleben, so die Juristin in dem Video, Die Spendenaktion sei somit beendet:

