Kärntner Bauern klagen über Engerling-Plage

Engerlinge, also die Larven der Feldmaikäfer, bereiten derzeit Bauern in Kärnten Kopfzerbrechen. Wie das Land Kärnten am Freitag in einer Aussendung mitteilte, sei die Population der im Boden lebenden Schädlinge stark angestiegen. Kärnten unterstützt betroffene Landwirte nun bei der Bekämpfung, indem ein Drittel der Kosten für die Bekämpfung vom Land übernommen werden soll.

2016 und 2017 habe der Maikäfer "ausgeprägte Flugjahre" gehabt - in diesen Jahren finden Befruchtung und Eiablage statt. Das und das derzeit sehr trockene Wetter hätten zur Plage geführt, so das Land Kärnten. Engerlinge fressen die Wurzeln von Pflanzen ab, wodurch das Gras an der Oberfläche abstirbt. Betroffen sind aktuell rund 40 Hektar Grünfläche von 13 Landwirten im Mölltal (Bezirk Spittal an der Drau).

Um den Engerlingen den Garaus zu machen, und zu verhindern, dass weitere Wiesen geschädigt werden, muss erst der Boden bearbeitet werden. Dann wird eine sogenannte Pilzgerste eingesät. Um effektiv zu wirken, soll das noch im August geschehen. Die Kosten für die Bekämpfung werden von der Landwirtschaftskammer Kärnten auf rund 23.000 Euro geschätzt.

(APA)