Hitze: Wien mit zwölfter Tropennacht in Folge

Nachdem Wolkersdorf in Niederösterreich gestern, Freitag, nur zweitwärmste Gemeinde Österreichs war, hat es die Stadt im Weinviertel am Samstag mit 34,8 Grad Celsius an die Spitze geschafft. Weil in Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf) nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) um 17.00 Uhr ebenfalls dieser Wert erreicht wurde, gab es somit zwei Hitzepole.

Sechs der zehn wärmsten Orte lagen in Niederösterreich, der Salzburger Hitzepol war Freisaal mit 34,7 Grad, 34,5 Grad hatte es in Enns in Oberösterreich, in Wien war es die Messstelle Donaufeld, die mit 34,1 Grad den höchsten Wert erreichte. In den verbliebenen fünf Bundesländern blieben die Temperaturen unter 34 Grad.

Was die Nacht auf Samstag betrifft, so war es für Wien Innere Stadt mit 22,7 Grad Celsius die zwölfte Tropennacht in Serie, für Wien Hohe Warte (20,4 Grad) die siebente. Mit insgesamt 15 Messstellen mit Temperaturen über 20 Grad waren etwas weniger Orte mit einer Tropennacht als in den vergangenen Tagen.

(APA)