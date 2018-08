Golfwagen in Bad Tatzmannsdorf gestohlen

Unbekannte haben am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen Golfwagen in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) gestohlen. Der Besitzer hatte das Elektro-Cart im Ortsteil Sulzriegel am Straßenrand geparkt. Als er gegen 4.30 Uhr nach Hause fahren wollte, war das Fahrzeug verschwunden. Eine Suche in der näheren Umgebung verlief erfolglos. Die Polizei ersuchte in einer Aussendung um Hinweise.

Der Schaden wurde mit einem vierstelligen Euro-Betrag angegeben. Die Karosserie des Golfwagens ist laut Beschreibung rot/schwarz lackiert, das Dach gelb, die Ladefläche silber. Auf der hinteren Seite trägt das Fahrzeug die Aufschrift "T0506", ein behördliches Kennzeichen hat es nicht.

Sachdienliche Hinweise - auch anonym - wurden an die Polizeiinspektion Bad Tatzmannsdorf (Tel.: 059 133/1241) oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

(APA)