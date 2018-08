Leiche in der March entdeckt

In der March bei Angern (Bezirk Gänserndorf) ist am Wochenende eine Leiche entdeckt worden. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte am Montag einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Ermittelt wird seitens der slowakischen Behörden.

Laut "Heute" hatte ein Mann den Leichenfund gemeldet. Der Fall war das am Samstagnachmittag, teilte die Polizei mit.

(APA)