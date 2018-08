Suche nach Vermissten in burgenländischem Stausee abgebrochen

Die Suche nach einem Mann, der laut Zeugenangaben beim Schwimmen in einem Stausee in Rechnitz im Bezirk Oberwart untergegangen sein soll, ist am Montagnachmittag abgebrochen worden. Laut Peter Fröch, Kommandant der Stadtfeuerwehr Purbach, die im Rahmen ihrer Funktion als Wasserdienststützpunkt im Einsatz war, wurden etwa zwei Drittel des Sees abgesucht - ohne Ergebnis.

Bei der Suchaktion seien sechs Taucher vom Tauchdienst Burgenland im Wasser gewesen. Außerdem wurde der Grund des Sees mit einem an einem Boot angebrachten Sonargerät abgesucht. Fröch ging nicht davon aus, dass die Suche am Dienstag fortgesetzt wird. Die Entscheidung müsse jedoch von der Gemeinde bzw. der Bezirksverwaltungsbehörde getroffen werden.

Drei Kinder hatten am Sonntagabend angegeben, gesehen zu haben, wie ein älterer Mann beim Schwimmen untergegangen war. Eine daraufhin gestartete Suchaktion hatte allerdings zu keinem Ergebnis geführt. Zu dem möglichen Vermissten wurden laut Polizei bisher keine Spuren - wie etwa ein abgestelltes Fahrzeug, ein Fahrrad oder Bekleidung - gefunden. Es gebe auch keine Vermisstenmeldung.

