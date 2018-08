Rauferei unter zwölf Jugendlichen in Salzburg

Aus einem verbalen Streit unter zwölf Jugendlichen hat sich am Montag am Abend in der Stadt Salzburg rasch eine Rauferei entwickelt. Dabei wurde laut Polizei zumindest ein Beteiligter verletzt. Ersten Informationen zufolge gerieten sich auf einer Straße im Stadtteil Lehen eine Gruppe von Tschetschenen und fünf vorerst unbekannte Teenager in die Haare. Die Ermittlungen sind noch im Laufen.

(APA)