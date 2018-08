19-Jähriger nach Badeunfall im Neufelder See im Spital verstorben

Ein 19-Jähriger aus Wien-Ottakring, der am Sonntagnachmittag beim Schwimmen im Neufelder See im Burgernland untergegangen ist und reanimiert werden musste, ist gestorben. Der Mann verstarb am Montagnachmittag im Krankenhaus, bestätigte die Polizei am Dienstag einen Bericht des ORF Burgenland.

Der Mann hatte im Wasser das Bewusstsein verloren und war daraufhin untergegangen. Er wurde von einem Taucher aus etwa vier Metern Tiefe geborgen. Nach der Reanimation wurde er mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei hatte er sich etwa zehn Minuten lang unter Wasser befunden.

(APA)