Kärntner masturbierte vor Mädchen: 16 Monate bedingte Haft

Ein 24-jähriger Kärntner ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt zu 16 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Mann hatte Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren Geld dafür geboten, dass sie ihm beim Masturbieren zusehen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen sowie sexueller Missbrauch von Jugendlichen und Unmündigen wurden dem Mann vorgeworfen. In der Zeit von 2014 bis 2017 soll er sich mit einer falschen Identität auf Facebook angemeldet und Kontakt zu Mädchen gesucht haben, sagte Staatsanwalt Christian Pirker in seinem Anklagevortrag. Zuerst hatte er den Mädchen ein Foto mit Geldscheinen geschickt, dazu stellte er die Frage: "Brauchst du das?"

Einmal hatte der Angeklagte eine 13-Jährige angeschrieben, mit ihr kam es aber nicht zu einem Treffen. Sehr wohl aber traf er sich mit einer 14-Jährigen, einer 16-Jährigen und einer 13-Jährigen und masturbierte vor den Mädchen. Der Fall mit der 13-Jährigen wog am schwersten: Auf sexuellen Missbrauch von Unmündigen stehen sechs Monate bis fünf Jahre Haft.

Der 24-Jährige bekannte sich vor dem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Dietmar Wassertheurer schuldig. 2014 habe sich bei ihm der Drang entwickelt, vor fremden Frauen zu masturbieren, pädophile Neigungen habe er aber keine, beteuerte er in seiner Einvernahme. "Warum haben Sie sich dann so junge Mädchen ausgesucht?", wollte Wassertheurer wissen. "Wahrscheinlich weil sie naiver sind, leichter zu überreden", antwortete der Angeklagte. Dass sein Verhalten problematisch sei, sei ihm aber bewusst, er habe sich auch bereits für eine Therapie angemeldet: "Der Drang war damals größer als die Vernunft. Ich habe das eingesehen und möchte meinen Drang in den Griff bekommen, es kommt definitiv nicht mehr vor."

Eine Therapie ordnete auch der Schöffensenat nach kurzer Beratung an. Neben den 16 Monaten bedingter Haft muss sich der Kärntner während der Probezeit regelmäßige Treffen mit der Bewährungshilfe absolvieren: "Diese Treffen sollen Sie stets daran erinnern, dass Sie 16 Monate Haft offen haben. Damit Sie wissen: Wenn ich etwas tue, gehe ich ins Gefängnis", sagte Wassertheurer in seiner Urteilsbegründung. Sein Geständnis sei dem Mann zwar zugutegekommen: "Hier liegen aber mehrere Vergehen und ein Verbrechen vor. Da kann man nicht mit der Mindeststrafe das Auslangen finden."

Der Angeklagte nahm das Urteil an, Staatsanwalt Pirker erklärte Rechtsmittelverzicht.

(APA)