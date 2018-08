88-Jährige lag drei Tag hilflos in ihrer Wohnung in Steyr

Eine 88-Jährige lag nach einem Sturz drei Tage hilflos in ihrer Wohnung in Steyr, bis eine Nachbarin am Mittwoch Alarm schlug. Der 36-Jährigen war aufgefallen, dass sie die Pensionistin seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen hatte. Sie ging zur Wohnung und läutete. Die betagte Frau antwortete und erklärte ihre Notsituation. Ein Schlüsseldienst öffnete die Tür, die Verletzte kam ins LKH Steyr.

(APA)