Hitze: Finale und Abgang

Wien. Der Mensch und die Hitze haben eine seltsame Beziehung, die sich am besten mit „Ja, aber“ umschreiben lässt. Denn, gäbe es keine Hitze, gäbe es zumindest hierzulande ein kollektives Jammern über den Sommer, der keiner ist. Zu viel der Hitze darf es aber auch nicht sein. Die Meteorologen haben dazu die passende Prognose parat, mit einer guten und einer schlechten Nachricht.

Die schlechte zuerst: Am Donnerstag erreicht die Hitzewelle ihren (vorläufigen) Höhepunkt mit bis zu 38 Grad Celsius (im Donauraum, im Weinviertel und im Nordburgenland). Die gute: Am Freitag kommt die Kaltfront – inklusive Gewitter. Wobei die Steiermark schon am Dienstagnachmittag mit Hagelschäden in der Höhe von 1,75 Millionen Euro für die Landwirtschaft getroffen wurde.

Die Kaltfront ist übrigens nur relativ: Für das Wochenende werden angenehm sommerliche 24 bis 31 Grad erwartet.

Mehr Einsätze bei Rettung

Die Hitze macht sich vor allem auch in der Stadt bei den Einsatzkräften bemerkbar. So verzeichnet die Wiener Berufsrettung mehr Einsätze wegen Hitzenotfällen. „Grundsätzlich haben wir im Schnitt 700 Einsätze pro Tag, derzeit sind es rund 50 Einsätze mehr“, sagt Sprecherin Corina Had zur „Presse“. Das sei für einen heißen Sommer nichts ungewöhnliches. Bei den Wiener Spitälern (inklusive AKH) hat man in den letzten neun heißen Tagen relativ wenig hitzebedingte Fälle ausgemacht: In Summe waren es 27 Hitzefälle (von rund 6500 Patienten im gleichen Zeitraum). Dabei handelte es sich in 24 Fällen um eine Behandlung von Dehydrierung (Austrocknung). Zwei mal wurde wegen Hitzeschlag und Sonnenstich behandelt, einmal gab es einen Hitzekollaps. Besonders viel sei das nicht, heißt es aus dem Wiener Krankenanstaltenverbund. Im Vorjahr gab es im selben Vergleichszeitraum 46 Behandlungen wegen Hitzenotfällen. Die Wiener dürften sich ganz gut gegen die Hitze wappnen.

Dass man während extremer Hitzeperioden viel trinken und sich schonen soll, ist bekannt. Ernährungswissenschaftlerin Marlies Gruber hat für die „Presse“ auch ein paar Ernährungstipps parat. Dass man ausgerechnet auf einen gegrillten Schopf verzichten und stattdessen Melonen und Gurken essen soll, wird wohl nicht jeden freuen.

Aktion Scharf für Fiaker

Während der Mensch weit mehr Möglichkeiten hat, sich vor der Hitze zu schonen, ist das bei Tieren nicht immer möglich. Vor allem dann nicht, wenn ihr Dasein vom Menschen beeinflusst wird. So kommt etwa mit jeder Hitzewelle verlässlich die Debatte um die Fiakerpferde auf, die auch in Wien ab 35 Grad Hitzefrei haben.

Da es dennoch Verstöße gegen das Fiakergesetz gibt, hat Wien eine Aktion Scharf gegen Fiaker angeordnet. Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou hat die MA 65 mit verstärkten Kontrollen beauftragt. Die Kontrolleure begutachten den Zustand der Tiere in den Kategorien Ernährungszustand, Kreislauf, Atmung, Hufbeschlag, Extremitäten und Lahmheiten sowie Einsatzfähigkeit. Auch das regelkonforme Abstellen der Kutschen bei den Fiakerstandplätzen und die Einhaltung der erlaubten Fahrzeiten werden kontrolliert.

Notfallplan für Fische

Und in Niederösterreich hat man aus der Hitzeperiode im Jahr 2015 gelernt. Dort hat nämlich das Land gemeinsam mit dem Landesfischereiverband ein Alarmierungssystem installiert, um kritische Situationen für den Fischbestand möglichst rasch zu erkennen. Damit will man hitzebedingtes Fischsterben aufgrund von Sauerstoffmangel im Wasser vermeiden. 50 Messstellen wurden eingerichtet, die bei Überschreitung von Grenzwerten automatisch den Landesfischereiverband und auch die jeweilige Bezirkshauptmannschaft warnen. Bei Forellen liegt der Alarmwert bei 22 Grad Celsius, bei Karpfen bei 28 Grad.

Dennoch kam es am Wochenende bei einem Teich in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) zum großen Fischsterben. Hunderte Fische schwammen tot an der Oberfläche, das Wasser war schlicht zu warm.

TOP 5 Was Sie essen sollen 1. Wasserhaltiges wie Gurken, Melonen oder Tomaten Wasserhaltiges Obst und Gemüse wie Gurken, Tomaten oder Melonen dienen der Hydrierung, erklärt Ernährungswissenschafterin Marlies Gruber. 2, Milchprodukte wie Joghurt, Buttermilch, Schafskäse Milchprodukte liefern leicht verdauliches Eiweiß, Nährstoffe, Energie – und kühlen. Fermentierte Milchprodukte wirken sich auch positiv auf die Darmflora aus. 3. Brot und Gebäck aus Vollkornmehl Vollkorn sei bei der Hitze besonders wichtig, der hohe Magnesium- und Kaliumgehalt ist gut für die Muskel- und Nervenfunktion. 4. Blatt- und Gemüsesalate mit viel Essig und Öl Salate sollten ordentlich mit Essig und Öl mariniert werden, damit Bakterien wenig Chancen haben. 5. Eine Tasse lauwarmen Minztee Minze und Zitronenmelisse kühlen und erfrischen, idealerweise als lauwarmer Tee. Jetzt soll weder zu heiß noch zu kalt getrunken und gegessen werden.

FLOP 5 Was Sie meiden sollen 1. Rohes, wie Mayonnaise, Tiramisu oder Beef Tartar Gerichte mit rohen Eiern oder rohem Fleisch sollen aus lebensmittelhygienischen Gründen gemieden werden. Bei Hitze wird oft die Kühlkette unterbrochen. 2. Hochproteine wie Fleisch, v. a. Fettes, wie Schopf Alles, was sehr eiweißhaltig ist, besonders Fleisch, soll gemieden werden, da Menschen bei hoher Eiweißzufuhr warm wird. Auch Fettes und schwer verdauliches ist kontraproduktiv. 3. Viel Kaffee und Tee – zumindest als Anfänger Wer wenig Kaffee und Tee gewohnt ist, sollte nicht jetzt damit anfangen, auch wegen des harntreibenden Effekts, der wiederum zur Dehydrierung beiträgt. 4. Wärmende Gewürze wie Ingwer, Nelken und Zimt Ingwer taucht zwar oft in diversen Sommerdrinks auf, hat aber eine wärmende Wirkung. 5. Zu wenig essen und trinken oder gar fasten Auch wenn der Appetit klein ist, zu wenig sollte es auch nicht sein. Nüsse sind etwa gute Energielieferanten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.08.2018)