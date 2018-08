Hashtag #hitzesudern: Twitter-User schwitzen und witzeln

Heute ist der heißeste Tag des Jahres angesagt. Mit bis zu 38 Grad Celsius sind in Österreich zu rechnen. Auf Twitter wird unter dem Hashtag #hitzesudern über die hohen Temperaturen gejammert. Es wird aufgezählt, wofür es zu heiß ist: "Es ist sogar zu anstrengend um zu schlafen", schreibt Twitter-User Stefan. "Verschwitzt in die Dusche, verschwitzt aus der Dusche" schreibt Twitter-Userin Marion. Unzählige Tweets wurden bereits mit #hitzesudern markiert. Aber sehen Sie selbst.

In meiner Wohnung hat es zwischen 32 und 34,5 Grad. Darf ich #hitzesudern ?

Pro-Tipp: wer ab Mittag seinen schwarzen Kugelgriller in die Sonne stellt, braucht abends keine Kohle anheizen. #Hitzesudern

OIDA ES IS SO HEISS HILFE!!!!!!!! 😩😩😩😩 #hitzesudern

Ungefähr so fühlt sich die Hitze an 🔥 #hitzesudern pic.twitter.com/0XXRbrR0DU

Wollte nur mal anmerken, dass ich heute 5h mit schwarzem T-Shirt in der prallen Sonne gestanden bin und vier gezapft hab. Das ist mal wirkliches #hitzesudern gewesen 😄

Könnts ihr euch an die Sommer erinnern, als eure Mama euch gesagt habt ihr sollt für den Abend ein Westerl mitnehmen? #hitzesudern

Wenns im Fernsehen von einer massiven Kaltfront sprechen weils von 36 auf 29 grad am Freitag abkühlt 😂 hold my Beer 🤦🏻‍♂️ #hitzesudern

Was macht der Freelancer, wenn es an der Tür klingelt? Eine Hose suchen! #hitzesudern

Bei 27,3 Grad in der Wohnung wird mein Achterl so schnell warm, da geht nur mehr ex.... #hitzesudern