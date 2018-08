"Aus Liebe" Drogen transportiert: Zwei Schuldsprüche in Klagenfurt

Zwei Angeklagte - eine Frau und ein Mann - sind am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Suchtgifthandels im Rahmen einer kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen worden. Sie erhielten mehrjährige Haftstrafen. Die Frau muss für dreieinhalb Jahre, der Mann für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Anklage gegen einen dritten Mann wurde für eine weitere Beweisführung ausgeschieden.

Staatsanwältin Sarah Katschnig hatte den drei Angeklagten vorgeworfen, insgesamt 16 Kilogramm Cannabiskraut und 200 Gramm Kokain aus Wien und Wiener Neustadt beziehungsweise Italien in regelmäßigen Kurierfahrten nach Klagenfurt transportiert und hier verkauft zu haben. Die Frau, eine 31-jährige Slowenin, bekannte sich teilweise schuldig. Sie habe die Suchtmittel in ihrem Auto transportiert, sei aber nicht Mitglied einer kriminellen Vereinigung, habe keinerlei finanziellen Nutzen daraus gezogen und selbst nichts davon geraucht.

Sie habe es "aus Liebe" zu ihrem Freund getan, der ebenfalls angeklagt ist. Seine Mandantin, bisher unbescholten, sei durch ihre Lebensgemeinschaft in die Machenschaften des Drogenmilieus hineingezogen wurde, sagte ihr Verteidiger Daniel Klatzer.

Ihr Freund, ein Kosovare (42), mehrfach vorbestraft, bekannte sich schuldig. Der dritte Angeklagte stammt aus Marokko und bekannte sich nicht schuldig. Sein Fall wurde für eine weitere Beweisführung ausgeschieden. Involviert in die Causa ist ein weiterer Mann, ein Mauretanier, der flüchtig ist und mit europäischem Haftbefehl gesucht wird.

Der Vorsitzende des Schöffensenats, Richter Dietmar Wassertheurer, hatte die drei Angeklagten getrennt befragt. Dabei sagte die Frau, sie habe geglaubt, ihr Freund habe das Cannabis nur für den Eigengebrauch holen lassen. Er habe sehr viel geraucht. "Fast jede Stunde hat er geraucht", erklärte sie. Wie der Beschäftigungslose dies finanzierte, könne sie nicht sagen.

Dieser hingegen legte ein volles Geständnis ab. Er habe beim Drittangeklagten und beim heute Flüchtigen einen ungeöffneten Rucksack mit dem Suchtgift abgeliefert. Letzterer habe die Transporte auch organisiert und von ihm habe er Geld dafür bekommen, 500 Euro für ein Kilo Cannabis. Er habe das Geld gebraucht, er sei süchtig gewesen. Er habe alles gemeinsam mit der Frau gemacht und diese habe genau Bescheid gewusst, auch wie viel Geld er dafür bekomme, so der Angeklagte.

Der dritte Angeklagte stritt jede Verantwortung ab. "Der kann sagen, was er will", antwortete der Kosovare. "Ich sage jedenfalls die Wahrheit". Die Frau hatte über den Marokkaner erzählt, er sei manchmal mit ihr nach Wien mitgefahren, habe von den Drogen aber nichts gewusst, musste dann doch zugegeben, dass dieser eine Drogenübergabe in Wiener Neustadt telefonisch organisiert hatte. Dieses Telefonat, das aufgezeichnet worden war, und in dem genaue Anweisungen zur Übergabe zu hören sein sollen, hielt ihm der Richter vor. Er habe nur dem Kosovaren geholfen, in der Hoffnung auch etwas zum Rauchen zu bekommen, er habe nichts organisiert, antwortete der Marokkaner, der in Graz wegen Suchtmitteldelikten bereits verurteilt worden ist. Auf Detailfragen des Richters redete er sich mit Erinnerungslücken aus. Sein Fall wird zu einem späteren Zeitpunkt weiterverhandelt.

Als Milderungsgründe für das Urteil des Pärchens wurde das Geständnis und der hohe Beitrag zur Wahrheitsfindung angeführt. Darüber hinaus war die Frau bisher unbescholten. Erschwerend fielen die großen Mengen an Suchtmitteln ins Gewicht, beim Mann kamen zusätzlich die Vorstrafen dazu.

Der Richter erklärte, es sei klar erkennbar, dass hier eine Struktur aufgebaut, dass die Fahrten genau geplant gewesen und professionell durchgeführt worden seien. Daher treffe hier auch die Bildung einer kriminellen Vereinigung zu.

Die Angeklagten verzichteten auf Rechtsmittel, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Die Urteile sind somit nicht rechtskräftig.

(APA)