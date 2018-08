37,6 Grad: Der bisher heißeste Tag des Jahres

Der heutige Donnerstag ist ist der bisher heißeste Tag des Jahres. Wied er Wetterdienst Ubimet berichtet, wurde der bisherige Rekord von 36,1 Grad vom gestrigen Mittwoch in Krems und Langenlebarn deutlich überschritten.

Die heißesten Orte Österreichs (Stand 16:30 Uhr):

Haag (Niederösterreich): 37,6 Grad

(Niederösterreich): 37,6 Grad Enns (Oberösterreich): 37,3 Grad

(Oberösterreich): 37,3 Grad Loosdorf (Niederösterreich): 37,3 Grad

(Niederösterreich): 37,3 Grad Wieselburg (Niederösterreich): 37,0 Grad

(Niederösterreich): 37,0 Grad Amstetten (Niederösterreich): 36,8 Grad

Die heißesten Orte der Bundesländer:

Vorarlberg: Feldkirch 35,0 Grad

Feldkirch 35,0 Grad Tirol: Innsbruck-Uni 34,0 Grad

Innsbruck-Uni 34,0 Grad Salzburg: Golling 34,5 Grad

Golling 34,5 Grad Oberösterreich: Enns 37,3 Grad

Enns 37,3 Grad Niederösterreich: Haag 37,6 Grad

Haag 37,6 Grad Wien: Wien-Innere Stadt 36,3 Grad

Wien-Innere Stadt 36,3 Grad Burgenland: Andau 35,5 Grad

Andau 35,5 Grad Steiermark: Deutschlandsberg 33,4 Grad

Deutschlandsberg 33,4 Grad Kärnten: Feistritz 34,3 Grad

Rekord an Tropennächten

Schon vergangene Nacht ist die Temperatur in der Wiener Innenstadt nicht unter 23,8 Grad gesunken. Hier gab es nun bereits die 17. Tropennacht in Folge, wodurch der Rekord an dieser Messstelle aus dem Sommer 1994 eingestellt wurde. Das teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit. Insgesamt wurden an 22 Messstationen Tropennächte in Österreich festgestellt.

Auf dem zweiten Rang lag Wien-Donaufeld, wo nicht weniger als 22,2 Grad gemessen wurden, gefolgt von Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich mit 21,5 Grad. Immerhin auf 19,9 Grad sanken die Temperaturen in Jauerling und Krems (beide NÖ), Neusiedl am See, Podersdorf und Rechnitz (alle Burgenland). Damit verpassten diese Orte knapp die 20-Grad-Grenze zur "offiziellen" Tropennacht. Die kühlste Nacht unter 1.000 Metern Seehöhe wurde in Radstadt in Salzburg gemessen: dort hatte es mit 11,2 Grad eine angenehme Schlaftemperatur.

Die längste ununterbrochene Reihe von Tropennächten in Österreich stammt aus dem Sommer 1994 von der nicht mehr existenten Wetterstation in der Wiener Währinger Straße mit 18 Tropennächten. Dieser Bestwert wird in der Inneren Stadt in der Nacht auf Freitag ziemlich sicher erreicht, aber nicht übertroffen, so die ZAMG. Am Freitag wird nämlich etwas Abkühlung erwartet.

(Red./Ubimet/APA)