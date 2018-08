Die Hitze kommt wieder – und in Wien gedeihen Bananen

Wien. Nach dem jähen Ende der Hitzewelle wird es in der kommenden Woche wieder heiß. Wie die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag prognostiziert haben, steigen die Temperaturen untertags wieder auf über 30 Grad. In der Nacht bleibt es jedoch kühl. Am Montag entstehen zwar im Bergland Quellwolken und Gewitter, die Tageshöchsttemperaturen erreichen aber wieder 34 Grad. Der Dienstag bringt im Westen und an der Alpennordseite Wolken und teilweise kräftigen Regen. Im Osten und Süden bleibt es zum Teil sonnig, aber das Regenwetter breitet sich aus. Am Mittwoch dürfte es wieder verbreitet sonnig sein, mit Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad, ähnlich geht es am Donnerstag weiter.

Wenn in Wien Bananen blühen

Bananen in Penzing – APA/SIEGFRIED HERMANN In Wien hat die Hitzewelle zuletzt – so erklärt sich das zumindest ein heimischer Hobbygärtner – exotische Früchte hervorgebracht: In einem Garten in Penzing haben Bananenstauden zu blühen begonnen. Eine der drei Stauden trage schon Früchte, diese werden demnächst geerntet und selbstverständlich auch gekostet, heißt es.

Der Besitzer macht die anhaltende Hitze für das prächtige Gedeihen der Bananen verantwortlich. Tatsächlich existieren mehrere Bananensorten, die bei hierzulande üblichen Klimabedingungen gedeihen. Bei guter Pflege und günstigem Klima können sie zu blühen beginnen und nach mehreren Jahren Früchte tragen, so ein Mitarbeiter der Wiener Stadtgärten, der noch ergänzte: Dennoch sei es höchst ungewöhnlich, dass es in Wien so weit kommt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.08.2018)