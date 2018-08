Motorradfahrer rast mit 201 km/h durch Baden

Mit 201 km/h ist ein Motorradfahrer am Sonntag durch Baden gerast. Der Lenker aus dem Bezirk Wiener Neustadt war damit in einer 100er-Zone mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Der Biker konnte nach der Lasermessung kurz vor 9.30 Uhr auf der B210 Richtung Oeynhausen nicht angehalten werden. Er wurde der Bezirkshauptmannschaft Baden angezeigt, teilte die Polizei am Montag mit.

(APA)