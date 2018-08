Haus in Kärnten mit Hakenkreuzen verunstaltetet

Unbekannte haben am Wochenende in Pörtschach am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) das Einfamilienhaus eines 69 Jahre alten Mannes mit Hakenkreuzsymbolen und einem beleidigenden Schriftzug verunstaltet. Laut Polizei verwendeten die Täter schwarzen Lackspray. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt, die Ermittlungen sind im Gange.

(APA)