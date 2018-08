Bodycams für Polizei lassen weiter auf sich warten

Nach dem einjährigen Probebetrieb bis März 2017 war die Entscheidung gefallen, dass Bodycams für die Polizei in ganz Österreich in den Echtbetrieb kommen sollen. Allerdings wird erst in den nächsten Wochen die Vergabe des Auftrags an einen Hersteller erfolgen, bestätigte Christoph Pölzl, Sprecher des Innenministeriums, einen Bericht des ORF.

Beim Probebetrieb waren zwei Fabrikate getestet worden. Aus rechtlichen Gründen habe man die Ausschreibung aber nicht genau auf dies beiden Geräte zuschneiden können. Außerdem waren die vor rund zwei Jahren getesteten Produkte schon veraltet. An der Ausschreibung haben sich nun vier Unternehmen beteiligt. "Die Modelle, die uns da nun vorgelegt worden sind, sind die neueste technische Generation", sagte Pölzl am Dienstag. "Wir stehen jetzt vor dem Abschluss des technischen Prüfverfahrens. In den kommenden Wochen erfolgt dann die Vergabe."

Prinzipiell spreche man sich für das beste Gerät aus, erläuterte der Sprecher. Wenn allerdings das beste um vieles teurer sei, müsse man auch hinterfragen, ob die technischen Vorteile auch einen weit höheren Preis rechtfertigen. "Im Vergaberecht ist eine genaue Begründung für die Entscheidung gefordert", betonte Pölzl.

>> Bericht auf wien.orf.at

(APA)