Betrunkener drohte in Völkermarkt Nachbarn mit Umbringen

Ein stark betrunkener, 48 Jahre alter Kärntner hat am Mittwoch seinem Nachbarn in einer Wohnsiedlung in Völkermarkt mit dem Umbringen gedroht. Laut Polizei schlug er zudem den Holzzaun mit der Faust ein und beschallte das angrenzende Grundstück mit einem Kompressor. Die Lage beruhigte sich erst nach Eintreffen der Polizei. Der amtsbekannte Mann wurde angezeigt.

(APA)