Stand-Up-Paddler rettete Schwimmerin aus dem Attersee

Ein Stand-Up-Paddler hat Donnerstagvormittag eine 39-Jährige aus dem Attersee in Oberösterreich gerettet. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.

Die Frau war mit einer Begleiterin in Richtung Seemitte geschwommen. Als sie etwa 300 bis 400 Meter vom Ufer entfernt war, bekam sie Probleme, geriet in Panik und rief um Hilfe. Nur die Begleiterin konnte sie noch über Wasser halten. Ein zufällig in der Nähe befindlicher 57-jähriger Linzer paddelte mit seinem Board zu ihr und brachte sie ans Ufer. Ein Notarzthubschrauber flog sie in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck.

(APA)