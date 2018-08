Schießerei in Salzburger Park: 31-jähriger Schütze festgenommen

Nach einer Schießerei im Salzburger Stadtteil Schallmoos, bei der ein 35-jähriger Serbe schwer verletzt worden war, ist Freitagabend der mögliche Schütze festgenommen worden. Ein 31-jähriger Italiener soll insgesamt drei Mal auf den Serben geschossen und ihn dabei in Schulter, Bein und Bauch getroffen haben. Das Motiv ist noch unklar, teilte die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag mit.

"Opfer und Täter sagen nichts", berichtete Polizei-Sprecher Michael Rausch im APA-Gespräch. Das Opfer gebe auch an, den Schützen nicht zu kennen. In einer Gegenüberstellung hatte er ihn aber eindeutig als Täter identifiziert. Nach Ermittlungen im Suchtgiftmilieu kam die Polizei auf die Spur des 31-Jährigen. Weitere vier Verdächtige im Alter zwischen 22 -und 28 Jahren wurden als mutmaßliche Rauschgift-Händler ebenfalls festgenommen. Darunter ein 22-jähriger Italiener, der den 31-jährigen Schützen bei der Tat begleitet haben soll. Auch er wurde vom Serben als Komplize identifiziert.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten fanden die Ermittler einen Trommel-Revolver sowie sechs Patronen. Die Waffe war mit Zeitungspapier und Klebefolie umwickelt und in einem mit Farbe gefüllten Eimer versenkt worden. Eine waffentechnische Untersuchung wird noch durchgeführt. In der Wohnung des Festgenommenen fanden die Beamten zudem rund 250 Gramm Kokain sowie ca. 8.300 Euro Bargeld.

Möglicher Täter verweigert Aussage

Der 31-jährige Beschuldigte verweigerte bisher die Aussage. Die übrigen Beschuldigten leugneten jeglichen Zusammenhang mit dem Mordversuch oder einem Suchtmittelhandel. Die Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Puch/Urstein eingeliefert.

Eine Person, die kurz nach der Schießerei in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgenommen worden war, ist mittlerweile wieder entlassen worden. "Es hat sich herausgestellt, dass kein Zusammenhang mit der Tat bestand", sagte Rausch zur APA.

Passanten hatten in der Nacht auf Mittwoch kurz nach 22.00 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie Schüsse im Dr.-Hans-Lechner-Park gehört hatten. Kurz darauf fanden Beamte den 35-Jährigen mit Schussverletzungen. Seinen Angaben zufolge kamen drei Unbekannte auf ihn zu und schossen zumindest drei Mal auf ihn. Der Serbe erlitt einen Durchschuss, zwei Projektile steckten noch in seinem Körper. Er musste notoperiert werden, war aber nach Auskunft der Ärzte nicht in Lebensgefahr.

(APA)