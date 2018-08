Sieben Jahre Haft für Steirer, der Ehefrau "aus Liebe" tötete

Der 68-jährige Obersteirer ist Mittwochnachmittag im Landesgericht Leoben wegen Mordes an seiner Ehefrau zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Der 68-Jährige gestand, die pflegebedürftige 66-Jährige im vergangenen März mit einem Polster erstickt zu haben. Während die Staatsanwaltschaft Mord vorwirft, sagte der Angeklagte, er habe sie "aus Liebe getötet".

Die Geschworenen hatten keine Tötung auf Verlangen erkannt, sondern sechs zu zwei für Mord gestimmt. Wegen der Milderungsgründe sowie keinerlei erschwerender Gründe wurde eine außerordentliche Strafmilderung angewendet und die Mindeststrafe von zehn Jahren unterschritten.

Als Milderungsgründe wurde das Geständnis, die bisherige Unbescholtenheit sowie die besonderen Umstände genannt. Verteidigerin Karin Prutsch hatte selbst noch in ihrem Schlussplädoyer von einer Tötung auf Verlangen Abstand genommen. Das Beweisverfahren hatte eher in Richtung Mord gedeutet. Der Angeklagte nahm das Urteil sofort an. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, weshalb das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.

Das Gutachten der Gerichtsmedizin hatte den Tod durch Ersticken bestätigt. Der Sachverständige führte in seiner Erklärung aus, dass das Opfer keinerlei Kampfspuren aufgewiesen hat: "Sie hatte sich offenbar nicht wesentlich gewehrt." Die Verletzungen des Angeklagten nach der Tat stammten von einem späteren Sturz. Insgesamt würden die Darstellungen des Beschuldigten mit den Ergebnissen des Gutachtens in Einklang stehen.

Frage nach Motiv

Der unbescholtene Pensionist hat seine Frau in der Nacht auf den 7. März im Ehebett in der gemeinsamen Wohnung in Mariazell getötet. "Er hat so lange auf das Gesicht gedrückt, bis sie keine Luft mehr bekam und tot war", schilderte die Staatsanwältin im Eröffnungsplädoyer. Die entscheidende Frage sei nicht, ob er es getan hat, sondern welches Motiv er hatte, fuhr die Anklägerin fort. Sie führte finanzielle Probleme ins Treffen, die das mögliche Motiv gewesen sein könnten. Für Tötung auf Verlangen sind bis zu fünf Jahre Haft als Strafe vorgesehen, bei Mord dagegen bis zu 20 Jahre. "Aus rechtlicher Sicht war es keine Tötung auf Verlangen", schloss die Staatsanwältin.

Verteidigerin Karin Prutsch plädierte zunächst auf Tötung auf Verlangen. Sie schilderte den Geschworenen 34 Jahre glücklicher Ehe zwischen "Erich und Leni": Ihr Mandant habe seinen "Lebensmenschen" gefunden gehabt. Erst in der Pension sei es wegen einer Bürgschaft der Frau zu finanziellen Problemen gekommen. 2014 stürzte sie und erlitt dabei Verletzungen, die sich auf die folgenden Jahre massiv ausgewirkt hätten. Der Angeklagte unterstrich die Angaben seiner Verteidigerin: "Ich bin schuldig." Er betonte, dass Auslöser für die Tötung der Unfall 2014 war und er seine Ehefrau erlösen wollte.