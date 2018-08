Flüchtlinge: Wie umgehen mit mitgebrachtem Antisemitismus?

„Juden zahlen keine Steuern und bekommen Entschädigungszahlungen. Sie sind alle reich.“ „Hitlers Arzt war Jude, er kann also kein Antisemit gewesen sein.“ „Österreicher und Muslime vereint der Judenhass.“ „Alle Juden sind klein und körperlich unterentwickelt.“ „Im Wiener Stephansdom wurden Juden verbrannt.“



Diese und ähnliche Sätze sind in den vergangenen Monaten in den verpflichtenden Werte- und Orientierungskursen für Asylwerber gefallen und haben die jeweiligen Trainer immer wieder in Situationen gebracht, auf die sie nicht ausreichend vorbereitet waren.