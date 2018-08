Purkersdorf: Geht Stadtchef Karl Schlögl?

Purkersdorf. Der frühere Innenminister und nunmehrige Purkersdorfer Langzeitbürgermeister Karl Schlögl (SPÖ) steht offenbar vor dem Rückzug. Der 63-Jährige hat für heute, Donnerstag, eine „persönliche Erklärung“ angekündigt.

Die „Niederösterreichischen Nachrichten“ gingen am Mittwoch deshalb davon aus, dass sein Rücktritt „unmittelbar bevorstehen“ dürfte. In einer Vorstandssitzung soll Schlögl den Fahrplan seines Rückzuges bekannt gemacht haben. Demnach soll er am 31. Oktober sein Amt niederlegen. Als Nachfolger soll Gemeinderat Stefan Steinbichler (SPÖ) gehandelt werden.

Schlögl galt und gilt als Roter mit wenig Berührungsängsten zu Blau – und er ist schon lange „im Geschäft“. Seit inzwischen vier Jahrzehnten ist er in der Politik. Unter anderem als Mitglied des Bundesrates, Nationalratsabgeordneter, Staatssekretär und eben als Innenminister von 1997 bis 2000. Er war auch niederösterreichischer Landesparteichef (1998 bis 2001) und für einige Monate sogar Landeshauptmann-Stellvertreter.

Bürgermeister von Purkersdorf wurde Schlögl erstmals ab 1989 und blieb es bis 1997. Zum zweiten Mal kam er dann im Mai 2000 ins Amt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2018)