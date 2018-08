Ex-Minister Schlögl zieht sich aus der Politik zurück

Purkersdorf. Wie erwartet verkündete Karl Schlögl (SPÖ) gestern, Donnerstag, seinen Rückzug aus der Politik – und das Ende seiner (insgesamt) fast 27-jährigen Karriere als Bürgermeister von Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land). Mit Ende Oktober will er gehen. Der 63-Jährige will künftig ein „interessierter Beobachter“, aber „kein Berufskritiker“ sein. Am 6. November soll der oder die Nachfolger/in gewählt werden. Schlögls Wunschkandidat ist Stefan Steinbichler (SPÖ). Der frühere Innenminister (1997 bis 2000) sagte zum Abschied, er habe immer ein Konsenspolitiker über Parteigrenzen hinaus sein wollen. Dadurch habe er aber manchmal spaltend gewirkt, er habe auch unangenehme Dinge gesagt, zu denen er stehe. Im Jänner hatte er sich für eine personelle Erneuerung der Parteispitze ausgesprochen. Gestern schwieg er dazu – unter Hinweis auf sein „Harmoniebedürfnis“. [ APA ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2018)