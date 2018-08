Polizeihubschrauber fahndet nach Ladendieben im Burgenland

Im Burgenland hat die Polizei gestern, Donnerstag unter anderem per Hubschrauber nach Ladendieben gefahndet. Ein Zeuge beobachtete gegen Mittag drei Verdächtige beim Einräumen von Diebesgut in Mattersburg. Als die Männer ihn bemerkten, liefen sie davon. Zwei Verdächtige wurden laut Polizei relativ rasch festgenommen, der dritte wurde später gefasst.

Die Männer sollen in einem Einkaufszentrum in Mattersburg unterwegs gewesen sein. Im Wagen des Trios wurden Unmengen an Haushaltsartikeln, Lebensmitteln und hochwertiger Markenkleidung entdeckt, teilte die Exekutive mit.

(APA)