Billa-Filiale in Himberg stand in Flammen

In der Wienerstraße in Himberg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden die Billa-Filiale in Flammen gestanden. Acht Feuerwehren mit 26 Fahrzeugen und 132 Mann rückten zum Löscheinsatz aus. Der Supermarkt sei fast völlig ausgebrannt, berichtete die FF Himberg.

Anrainer hatten gegen 2.00 Uhr Rauchschwaden über dem Geschäft bemerkt. Für die Feuerwehren begann kurz darauf ein Großeinsatz. Zweimal wurde die Alarmstufe erhöht. Die Helfer gingen von innen und außen gegen den laut FF Himberg "verheerenden Brand" vor.

Weil Teile der Dachkonstruktion einstürzten, erfolgte ein Rückzug aus dem Supermarkt. Die Flammen wurden dann im Außenangriff mit mehreren Strahlrohren bekämpft. Dank der umfangreichen Löschmaßnahmen wurde der Brand zunächst gebrochen, konnte aber nicht vollständig gelöscht werden. Dämmmaterial in der Zwischendecke sorgte immer wieder für ein Aufflammen.

Letztlich musste die gesamte Dachkonstruktion abgetragen werden. Erst gegen 8.15 Uhr und somit nach mehr als sechs Stunden konnte "Brand aus" gemeldet werden, teilte die FF Himberg mit. Nachlösch-und Aufräumarbeiten dauerten am Sonntag an.

(APA)