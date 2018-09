Blitz traf AUA-Flieger für Kanzler Kurz

Flugverspätungen sind keine Ausnahme. Das mussten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und drei Ministern bei der Rückreise von ihrem Besuch in Singapur und Hongkong am Sonntagabend erleben. Grund war ein Blitzschlag in die AUA-Maschine am Weg von Wien nach Hongkong. Daraufhin musste das Flugzeug in Hongkong genau durchgecheckt werden, bevor es mit der Regierungsdelegation an Bord wieder zurückfliegen konnte.

Der Bundeskanzler, Wirtschaftsministerin Margarate Schramböck und Bildungsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP), Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer hatten in Begleitung einer Wissenschafts- und Wirtschaftsdelegation Singapur und Hongkong besucht. Neben politischen Gesprächen war Ziel der Reise, sich ein Bild über Digitalisierung, Innovation und Start-ups in den beiden Metropolen zu machen und Impulse für Österreich mitzunehmen.

1.150 Flugausfälle am Flughafen Wien

(APA)