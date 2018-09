Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein Probeführerscheinbesitzer in Andorf (Bezirk Schärding) unterwegs. Der 18-jährige Innviertler raste mit 107 km/h durch das Ortsgebiet. Er wird angezeigt, berichtete die Polizei am Montag über den Vorfall von Freitag.

(APA)