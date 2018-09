Entwarnung: Kaum Ess-Vergehen am Tatort U6

Piktogramme an Türen, Aufkleber an Fenstern, Durchsagen in Zügen, schriftliche Hinweise auf digitalen Anzeigetafeln auf den Bahnsteigen, Aufleber an Stiegen, Plakate in Stationen und Sicherheitsmitarbeiter, die persönlich informieren. Man könnte meinen, in der U6 sei Dramatisches in Gang.

Wären da nicht die Witzchen, die Durchsage „Der kleine Leberkäse und seine geruchsintensiven Freunde haben sich in die U6 verlaufen. Sie möchten abgeholt und draussen verspeist werden“, oder die Plakate mit „Tatort Leberkäs“, oder „Nudelfall ungelöst“, die mit der ganzen vermeintlichen Dramatik dann doch brechen.

Denn, um viel dramatischeres, als dass sich jemand gar nicht zusammenreißen kann und in der U-Bahn doch ins Frühstückskipferl oder - Alarm! - gar einen Kebab beißt geht es nicht. Das erste Wochenende, der erste Werk- und Schultag nach Eintreten des Essverbotes in der U6 mit Anfang September zeigen: Es wirkt offenbar.

Eine Frau isst am Bahnsteig noch ihr Croissant, packt es aber schon in der Tür weg, ein Kind kaut an einem Riegel (da wollen die Wiener Linien kulant bleiben), ein Mann schmatzt an einem Kaugummi (bleibt erlaubt), und die vielen Kaffeebecher sind vielleicht ein Öko-Problem, vom Verbot aber nicht betroffen. Da geht es allein um Essen – besonders ums stark riechendes.

Geruch nach nassen Mensch statt Kebab

Unangenehmer Geruch lässt sich aber nicht wegverbieten, so klagt eine Passantin über eine nun allzu menschlich riechenden U6 – und wünscht sich Kebabgeruch her. Wird sie (legalerweise) nicht bekommen. Im Gegenteil. Ab 15. Jänner gilt das Essverbot dann in allen Wiener U-Bahnen. Bis dahin heißt es bei den Wiener Linien: Beobachten und Evaluieren.

Zwischenfälle oder Strafen habe es bisher jedenfalls noch nicht gegeben. Damit das so bleib, läuft die Kampagne nun ein paar Wochen, bleiben werden dann nur Piktogramme. Was die Kampagne kostet? Nicht mehr, als eine der üblichen Kampagnen, die auf Punkte der Hausordnung hinweisen, heißt es.