Erneut Starkregen im Osten Österreichs und neue Wetterwarnung

Im Osten Österreichs sind am Montagabend erneut teils heftige Unwetter niedergegangen. Betroffen war vor allem der Großraum um Wien. Allein im Bezirk Baden gab es mehr als 130 Feuerwehreinsätze, wie das Bezirksfeuerwehrkommando mitteilte.

In Bad Vöslau und Kottingbrunn waren zwei Bäche übergegangen. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Kottingbrunn stand das Wasser in den Straßen stellenweise bis zu einem halben Meter hoch. Auch in anderen Gemeinden musste die Feuerwehr Keller auspumpen.

Ein Tief über Oberitalien bringt in der Nacht und am Dienstag in der Osthälfte Österreichs weitere Regenschauer und Gewitter. Seitens der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gab es eine Wetterwarnung. Die Gewitter könnten in Niederösterreich, Wien und im nördlichen Burgenland große Niederschlagsmengen mit sich bringen.

(APA)