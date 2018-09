Flexibler "Luft-80er" auf Salzburger Stadtautobahn bleibt

Am flexiblen "Luft-80er" auf der Salzburger Stadtautobahn führt derzeit kein Weg vorbei. Die ÖVP hatte kurz vor der Landtagswahl im April angekündigt, das von Autofahrern ungeliebte Tempolimit noch einmal evaluieren zu wollen. Am Dienstag legte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) aktuelle Unfallzahlen vor. Ein Aus für die umstrittene Regelung ist aber aus Luftschutzgründen vorerst vom Tisch.

"Wir sind nach derzeitigem Stand an das flexibles Tempo-80-Limit gebunden", sagte Schnöll. "Die Grenzwerte für Luftschadstoffe werden überschritten. Das erfordert Maßnahmen, sonst drohen ein Vertragsverletzungsverfahren der EU und Strafzahlungen." Die Geschwindigkeitsbegrenzung werde dennoch laufend begutachtet und bewertet werden. "Weil sich durch neue Technologien die Luftwerte verbessern können."

Unfallrisiko höher

Eine Analyse der Landesstatistik der Unfallzahlen auf dem betroffenen, etwas mehr als zehn Kilometer langen Abschnitt der Westautobahn zeige allerdings Handlungsbedarf. "Es handelt sich zwar um keine Unfallhäufungsstelle, das Unfallrisiko ist bei aktiviertem 80er im Vergleich zu Tempo 100 aber höher", sagte Schnöll. Auffallend sei, dass die Unfälle mit Schwerverkehrsbeteiligung durch Tempo 80 zugenommen haben. So sei der Anteil an beteiligten Lkw in den vergangenen fünf Jahren von einem Fünftel auf ein Drittel gestiegen.

Schnöll will darum das zuständige Verkehrsministerium ersuchen, Maßnahmen für die Sicherheit der Autofahrer im besagten Streckenabschnitt zu ergreifen. "Das kann von einer Verlangsamung der Lkw bis zu Bodenmarkierungen oder baulichen Maßnahmen gehen."

Laut Auswertung der Landesstatistik haben sich seit der Einführung des flexiblen Tempolimits am 4. März 2015 bis Ende 2017 genau 139 Unfälle mit Verletzten ereignet - im Schnitt kam es damit etwas seltener als einmal pro Woche zu einem schwereren Verkehrsunfall. 26 der Unfälle fanden dabei im Lieferinger Tunnel statt, in dem permanent nur 80 km/h erlaubt sind. Von den restlichen 113 Unfällen fanden 70 bei geschaltetem IG-L-Tempo 80 statt, 43 bei Tempo 100.

"Das generell sehr geringe Unfallrisiko ist nach dieser Berechnung bei Tempo 80 insgesamt deutlich höher als bei Tempo 100", erklärte der Leiter der Landesstatistik Gernot Filipp. Das höhere Risiko sei zudem auf drei Hotspots beschränkt, etwa wo die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien mit der Tauernautobahn zusammen geführt wird. "Dort wo keine Knoten sind oder Fahrstreifen hinzukommen, haben wir bei Tempo 80 sogar geringere Unfallzahlen." Zudem sei davon auszugehen, dass das Unfallrisiko mit steigendem Verkehrsaufkommen nicht linear, sondern überproportional ansteige und zumindest ein Teil des erhöhten Wertes bei Tempo 80 dadurch erklärt werden könne.

Zu 44,8 Prozent der Zeit aktiv

Seit der Einführung des flexiblen Geschwindigkeitslimits war Tempo 80 insgesamt zu 44,8 Prozent der Zeit aktiv, in der Früh und am Vormittag und zwischen 17.00 und 21.00 Uhr deutlich häufiger als Tempo 100. Bei den Unfällen handelte es sich meistens um Auffahrunfälle, teilweise krachte es auch beim Wechseln der Fahrstreifen. Im Untersuchungszeitraum waren keine Verkehrstoten auf dem Straßenabschnitt zu verzeichnen. Keine großen Überraschungen brachte die Auswertung der Unfallursachen: Fast die Hälfte der 139 Unfälle ging auf Unachtsamkeit zurück, mehr als zehn Prozent auf zu schnelles Fahren und 20 Prozent auf mangelhaften Sicherheitsabstand.

Wie das Büro des zuständigen Umweltlandesrats Heinrich Schellhorn (Grüne) sagte, konnte laut dem aktuellen Luftgütebericht durch das flexible Tempolimit die Belastung durch Stickstoffdioxid (NO2) um fünf bis sechs Prozent reduziert werden. 2017 lag die Belastung auf der Stadtautobahn bei 45,5 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter, vor dem Luft-80er waren es noch 50,8 Mikrogramm gewesen. Der EU-Grenzwert für die Stickstoffdioxidkonzentration in der Außenluft liegt bei 40 Mikrogramm.

