Tiroler trennt sich beim Holzspalten vier Finger ab

Einem 49-jährigen Mann sind am Samstag in Kappl (Bez. Landeck) bei Holzarbeiten vier Finger der linken Hand abgetrennt worden. Aus noch ungeklärter Ursache war er mit der Hand in einen Holzspalter geraten, teilte die Polizei mit. Er wurde nach der Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Auch in Rettenbach (Bez. Kitzbühel) ereignete sich bei Holzarbeiten ein schwerer Unfall.

Der 49-Jährige schnitt bei seinem Wohnhaus Brennholz zurecht, als er zu Mittag mit der Hand in den Holzspalter geriet. Dabei wurden ihm die Finger abgetrennt, obwohl er Arbeitshandschuhe trug.

In Rettenbach zog sich am Samstagvormittag ein 19-Jähriger mit einer Axt schwere Verletzungen am linken Mittelfuß zu. Der 19-Jährige führte die Arbeiten gemeinsam mit seinem Vater in einem privaten Waldstück durch. Wie sich der Unfall im Detail zugetragen hat, war vorerst nicht bekannt. Nach dem Unfall fuhr sein Vater den jungen Mann mit dem Auto bis zum nächsten Gasthof. Von dort wurde der 19-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen.

