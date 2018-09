Kuh attackierte in Tirol Ehepaar auf Wanderung

Ein deutsches Ehepaar ist am Sonntag bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Ehrwald (Bez. Reutte) von einer Kuh angegriffen worden. Das Tier stieß das Paar zu Boden, dabei erlitt die 78-jährige Frau eine Platzwunde am Kopf und eine Verletzung am linken Ellbogen. Ihr 77-jähriger Mann blieb unverletzt, teilte die Polizei mit. Die Blessuren der Frau wurden von einem Arzt ambulant behandelt.

Das Ehepaar wanderte zu Mittag vom Parkplatz der Ehrwalder Almbahn in Richtung Ehrwalder Alm. Als die Wanderer zum Almsee abbogen, sahen sie ein Stück unterhalb des Wegs eine einzelne Kuh. Das Paar blieb so weit wie möglich von dem Tier entfernt, plötzlich aber rannte die Kuh auf die Wanderer los. Der 77-Jährige stellte sich noch vor seine Frau und versuchte die Kuh mit Gesten und Schreien zu vertreiben. Diese lief aber unbeirrt weiter und stieß das Paar zu Boden.

