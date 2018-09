Aktuelle Zahlen zeigen, es gibt mehr Orthodoxe als Muslime in Österreich. Die orthodox Gläubigen haben die Muslime in Österreich in den letzten Jahren überholt. Der "Standard" berichtet, dass rund 700.000 Muslime in Österreich leben, jedoch etwa 770.000 Orthodoxe. Die Ostkirche hat seit den letzten offiziellen Zahlen 2014 deutlich zugelegt. Damals waren es rund 500.000 Gläubige.

Laut dem Sekretariat des griechisch-orthodoxen Metropoliten ist von etwa 750.000 bis 800.000 Orthodoxen in Österreich auszugehen. Gerade rumänisch-orthodoxe Gläubige würden derzeit vermehrt nach Mitteleuropa kommen. Die größte Gruppe der Zuwanderer waren mit 50 Prozent in den letzten Jahren rumänische Staatsbürger. Diese werden laut Experten aber oft nicht als Migranten wahrgenommen, weil sie sich im EU-Binnenraum bewegen.

Die Zahl der römisch-katholisch Gläubigen, der stärksten Religionsgemeinde in Österreich, geht zurück. Von 5,9 Millionen 2001 auf 5,1 Millionen aktuell. Die viertstärkste Gemeinschaft besteht aus evangelisch Gläubigen mit rund 300.000 Mitgliedern. Auch hier ist die Zahl seit 17 Jahren von 376.000 abgefallen.

