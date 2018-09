Eine routinemäßige Bergeübung führte bei der Zugpspitzbahn, die an der Grenze zu Tirol auf den höchsten Berg Deutschlands führt, zu einem "Totalschaden". Am Mittwochabend krachte gegen 18 Uhr ein unbesetzter Bergekorb gegen die erst neu angeschaffte große Personengondel, berichtet die "Tiroler Tageszeitung". Laut der der Pressestelle der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG waren beide Gondeln zu diesem Zeitpunkt unbesetzt. Die Gondel konnte noch nicht geborgen werden. – Bayerische Zugspitzbahnen Nach ersten Untersuchungen dürfte ein gerissener Kettenzug in der Bergstation zu dem Unfall geführt haben. Die kaputte Gondel konnte bisher noch nicht geborgen werden. Deshalb ist die genau Schadenshöhe noch nicht bekannt. Es handle sich jedoch um einen "Totalschaden".

Die Bahn bleibt bis auf weiteres geschlossen. Wie lange es dauern wird, bis die Zugspitzbahn ihren Betrieb wieder aufnimmt, ist noch nicht bekannt.

Die Höhe des Sachschadens stand noch nicht fest. Der Unfallhergang müsse noch weiter untersucht werden, daran werde auch der Seilbahnhersteller beteiligt. Nach einem Bericht des Bayerischen Rundfunks könnte die Zwangspause für die Seilbahn Monate dauern.

Derzeit werde darüber gerätselt, wie die noch in der Luft hängende Gondel überhaupt geborgen werden könne. Besucher des höchsten deutschen Berges können die Zugspitze weiter über die Zahnradbahn und die Gletscherbahn erreichen.

Die spektakuläre Seilbahn kann in einer Fahrt 120 Fahrgäste in wenigen Minuten von der Talstation zum Gipfel bringen. Der 50 Millionen Euro teure Bau gilt als technisch herausragend. Bei der Eröffnung hoben die Betreiber noch hervor, die Bauarbeiten ohne Unfall bewältigt zu haben.

