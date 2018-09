Frau bei Beziehungsstreit in Tulln schwer verletzt

Vermutlich bei einem Beziehungsstreit ist am Montag in den Morgenstunden eine 25-Jährige in Tulln schwer verletzt worden. Die Frau wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ins AKH Wien transportiert. Der Tatverdächtige, ein 28-Jähriger, wurde festgenommen.

Die näheren Umstände sind noch Gegenstand von Ermittlungen, Details wurden vorerst nicht genannt. "Wir können noch nicht mehr sagen", erklärte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Was sich genau zugetragen hatten und welcher Art die schweren Verletzungen der Frau sind, blieb somit zunächst offen.

(APA)