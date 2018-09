Schüler gerieten bei Wandertag in Hornissenschwarm

Mehrere Schulklassen sind am Montag bei einem Wandertag nördlich von Graz in einen Hornissenschwarm geraten. Vier Kinder wurden gestochen, wobei eines eine schwere allergische Reaktion erlitt. Es wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen, teilte das Rote Kreuz mit. Die drei anderen wurden bereits in häusliche Pflege übergeben.

Die rund 90 Kinder sowie drei Lehrer der Volksschule Judendorf-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) waren Montagfrüh in einen nahe gelegenen Wald gewandert. Gegen 9.00 Uhr gerieten sie in den Insektenschwarm. Während die gestochenen Schüler versorgt wurden, wanderte das Lehrpersonal mit den anderen Kindern zurück in die Volksschule. Sie wurden dort vom Roten Kreuz noch betreut.

(APA)