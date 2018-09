Traktoranhänger umgestürzt: Braut erliegt Verletzungen

Nach dem Unfall mit 13 teils schwer verletzten Frauen, die sich am 8. September in Allhartsberg (Bezirk Amstetten) auf einem umgestürzten Traktoranhänger befunden hatten, ist nun die Braut gestorben. Sie erlag am Montagabend ihren Kopf-und Thoraxverletzungen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager einen Bericht der Niederösterreichischen Nachrichten.

(APA)