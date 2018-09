Vierjährige in Tirol unter Restauranttür eingeklemmt

In Mils bei Hall in Tirol ist am Dienstag ein vierjähriges Mädchen unter der gläsernen Eingangstür eines Restaurants eingeklemmt und schwer verletzt worden. Als das Kind die Tür aufdrücken wollte, brach die untere Bodenführung der Tür und die ganze Glastür rutschte aus dem Drehlager und kippte auf das Mädchen, wie die Polizei mitteilte.

Die Vierjährige wurde unter der Glastür eingeklemmt. Nach der Erstversorgung wurde sie schwer verletzt in die Klinik Innsbruck gebracht.

(APA/red.)