Sturm mit 110 km/h kommt

Wien. Am Sonntag um exakt 3.54 Uhr beginnt der astronomische Herbst. Zugleich geht das bislang wärmste Sommerhalbjahr der Messgeschichte turbulent zu Ende: „Das Sturmfeld von Fabienne wird in der Nacht auf Montag mit voller Wucht auf Österreich treffen“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Sonntagnacht ziehen ausgehend von Bayern Schauer und einzelne Gewitter durch, dabei kommt entlang der gesamten Alpennordseite sowie in vielen Tälern der Nordalpen stürmischer Nordwestwind auf mit Böen um 100 Stundenkilometer. In der zweiten Nachthälfte verlagert sich der Schwerpunkt in den Osten Österreichs, zudem kommt auch in prädestinierten Nordföhntälern von Osttirol bis zum Grazer Bergland teils stürmischer Nordwind auf.

„Die stärksten Böen um 110 km/h kündigen sich im Wiener Becken und am Alpenostrand an“, prognostiziert der Wetterforscher. Da die Bäume noch belaubt sind und größeren Windwiderstand bieten, ist die Gefahr von Sturmschäden besonders hoch: „Am Montagmorgen zeichnen sich Behinderungen im Frühverkehr ab“, sagt Spatzierer.

Im Lauf der Woche stellt sich dann unter Hochdruckeinfluss ruhiges Herbstwetter ein.

