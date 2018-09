Auto prallt gegen Taxi - Fünf Schwerverletzte

In Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt) ereignete sich in der Nacht auf Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall. Laut Polizei hatte ein 33-jähriger Alkolenker beim Einbiegen in die Pöttschinger Straße offenbar eine Stopptafel missachtet und war daraufhin mit einem Taxi zusammengeprallt.

Der 51-jährige Taxilenker und seine 23-jährige Mitfahrerin, beide stammen aus dem Bezirk Mattersburg, sowie der Alkolenker und zwei seiner Mitfahrer (30 und 28 Jahre alt) erlitten schwere Verletzungen. Der Taxifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Eine 30-jährige Mitfahrerin des 33-jährigen Eisenstädters wurde ebenfalls verletzt.

Der Alkolenker musste seinen Führerschein vorläufig abgeben. Ihn erwarten Anzeigen bei der zuständigen Verwaltungsbehörde sowie bei der Staatsanwaltschaft.

(APA)