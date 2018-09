Oberösterreich senkt Toleranzgrenze für Temposünder

Das Land Oberösterreich hat die Toleranzgrenze für Schnellfahrer halbiert. Damit besteht im Ortsgebiet und in der 30er-Zone nur noch ein Spielraum von 5 km/h statt wie bisher 10 km/h. Dazu wird noch die Gerätetoleranz eingerechnet, sie beträgt je nach Messgerät bis zu 3 km/h und werde immer zugunsten der Autofahrer abgezogen, berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten" unter Berufung auf das Büro von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). Tatsächlich gestraft wird dem Bericht zufolge im Ortsgebiet ab 59 km/h, in einer 30er-Zone ab 39 km/h. Die Toleranz von 10 km/h war demnach Anfang der 1990er-Jahre festgelegt worden.

Neue Technik, 22.000 Strafen in fünf Tagen

Auch andere Bundesländer haben die Toleranzgrenzen in den vergangenen Jahren bereits reduziert. Neben den geringeren Spielraum des Gesetzes sorgt auch modernere Technik für mehr Strafen. So wurden zuletzt in der Steiermark binnen nur fünf Tagen 22.000 Geschwindigkeitsübertretungen gemessen. Diese große Zahl gehe auf die Umstellung stationärer Geräte von Radar- auf Lasertechnologie zurück, berichtet der ORF Steiermark vergangene Woche unter Berufung auf die dortige Verkehrsabteilung der Polizei. Die Gerätetoleranz sei dadurch geringer, die Messung bei der neuen Lasertechnik genauer als bei den alten Radargeräten, hieß es dort.

>> Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten"

>> Bericht des ORF Steiermark

