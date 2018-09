E-Bike-Fahrerin nach Kollision mit Auto gestorben

Eine E-Bike-Fahrerin ist am Sonntag nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in ihrem Heimatbezirk Korneuburg gestorben. Die 78-Jährige dürfte nach Polizeiangaben an einer Kreuzung in Sierndorf ein "Vorrang geben"-Zeichen missachtet haben und wurde von einem Pkw zu Boden gestoßen. Die Pensionistin wurde vom Hubschrauber ins UKH Wien-Meidling geflogen, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Die Frau war auf einem Radweg entlang des Göllersbachs Richtung Stockerau gefahren und wollte kurz vor 12.00 Uhr die L1131 überqueren, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen des 41-Jährigen aus dem Bezirk Korneuburg.

(APA)