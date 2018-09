Scooter, E-Roller: Wann ist was wo erlaubt?

Wien. Zu Fuß, im Auto, am Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Das gilt nicht mehr. Scooter, E-Roller, motorisierte Boards oder Segways nehmen Fahrt auf – und selbst, wenn all das auch als Spielzeug gilt, genutzt wird es als Fortbewegungsmittel. Besonders die E-Scooter boomen. Seit Kurzem sind in Wien die ersten Leihroller des Anbieters Bird unterwegs, andere, Lime etwa, stehen vor dem Start. Welche Regeln hier gelten, ist allerdings nicht immer klar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.09.2018)