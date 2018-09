Fahrerflucht mit 2,56 Promille

Ein 18-jähriger Autolenker mit 2,56 Promille intus hat Sonntagabend in Vöcklabruck ein abgestelltes Fahrzeug touchiert und Fahrerflucht begangen. Zeugen folgten ihm, hielten ihn an einer Kreuzung an und überredeten ihn, zum Unfallort zurückzukehren. Dort wurde er von der Polizei zum Alkotest gebeten und sein Führerschein wurde ihm abgenommen, berichtete die Exekutive am Dienstag.

(APA)