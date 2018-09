Tiroler Lehrling stach auf zwei Mitschüler ein

Unter Tiroler Lehrlingen ist es am frühen Dienstagabend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen, bei dem alle drei beteiligten Schüler schwer verletzt wurden. Ein 19-Jähriger ging vor einer Berufsschule in Absam im Bezirk Innsbruck-Land mit einem Klappmesser auf zwei 16-Jährige los. Einem der Schüler stach er in die Brust, dem anderen versetzte er einen Stich in den Hals.

Mehrere Mitschüler beobachteten den Vorfall, der sich nach der letzten Unterrichtsstunde um 17.30 Uhr ereignete. „Sie sind zum Angreifer gestürmt und haben ihn niedergerungen“, sagte Christoph Hundertpfund, Ermittler des Landeskriminalamts Tirol. Die Schüler konnten den Angreifer vor weiteren Attacken abhalten und bis zum Eintreffen der Polizei fixieren.

Dabei wurde der 19-jährige Lehrling selbst schwer verletzt. Er erlitt einen Schädelbruch und wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Burschen, die er attackiert hatte, wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Hall gebracht. Alle drei befanden sich Mittwochnachmittag außer Lebensgefahr.

Das Motiv ist unklar

Warum der 19-Jährige seine beiden jüngeren Schulkollegen – alle drei besuchen die Fachberufsschule für Bautechnik und Malerei – attackierte, blieb zunächst unklar. „Bis jetzt waren wir noch nicht in der Lage, die beteiligten Personen zu befragen,“ sagte Hundertpfund Mittwochnachmittag zur „Presse“. „Wir warten auf das grüne Licht der Ärzte.“

Von der Polizei befragt wurden bereits einige Schüler, die Zeugen des Vorfalls geworden waren. Über das Motiv konnten sie jedoch wenig Aufschluss geben, meinte Hundertpfund. Das Landeskriminalamt ermittelt nun wegen versuchten Mordes gegen den 19-Jährigen. Der Täter sowie eines der Opfer sind Hundertpfund zufolge Einheimische, das zweite Opfer ist britischer Staatsbürger, der schon seit einigen Jahren in Tirol lebt.

Die Schule, die etwa 900 Lehrlinge besuchen, habe schnell und professionell reagiert, hieß es von Seiten des Landesschulrats. Nachdem Schüler die Polizei und die Rettung verständigt hatten, leisteten zwei Lehrer Erste Hilfe. Am Mittwoch stand ein Schulpsychologe den Schülern sowie dem Lehrpersonal zur Verfügung. Das Angebot wurde von einigen Personen der Schule genutzt.

(twi/APA)